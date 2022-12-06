TÜBİTAK Başkanı Mandal: Çalışanlarının tümü için bir şemsiye endüstri kurmak istiyoruz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kastamonu'da üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda akademisyenler ve öğrencilerle buluşan Mandal, TÜBİTAK'ın proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, soruları cevapladı.

Teknokent'i de ziyaret eden Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesinin 2006 yılında kurulduğunu, ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında ihtisas üniversitesi olduğunu hatırlattı.

Kastamonu Üniversitesinin ihtisaslaştığı alanın çok önemli olduğunu anlatan Mandal, "Üniversitemizin şu anda ön plana getirdiği konu ormancılık ve tabiat turizmi üzerine. Gerçekten çok kıymetli bir konu. Türkiye'nin ve bütün dünyanın da gündeminde olan iklim değişikliği, bununla baş edebilme, biyoçeşitlilik, buna bağlı olarak ülkelerin politikaları, firmaların geleceği, insanlığın geleceğini konuşuyoruz. O yüzden Kastamonu Üniversitemizin bu misyon ile bulunduğu bölge yani coğrafyası çok kıymetli." dedi.

TÜBİTAK bünyesinde kurulan Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsüne de değinen Mandal, "Esasında enstitünün adından daha çok çalışma modelinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Biz, Türkiye'de bu anlamda daha çok çalışanlarının tümü için bir şemsiye endüstri kurmak istiyoruz. Türkiye'de temiz üretim, iklim değişikliği ve sürdürebilirlik konularında çalışmak isteyen her kim var ise kendisini bu endüstri ile ilişkilendirmesini istiyoruz." diye konuştu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada 3 lise öğrencisinin birinci olduğunu ve 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmaya hak kazandığını hatırlatan Mandal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kutuplardaki her bir derece değişiklik bizim geleceğimizi belirliyor. Kutuplarda yapılan çalışmalar artık bir farkındalık değil, zorunluluk. O bölge doğru anlaşılmazsa, o bölgeye yönelik çözümler tüm insanlar için gerçekleşmezse iklim değişikliğine karşı direncimizi iyice kaybetmiş, arzu etmediğimiz senaryoları hızlı bir şekilde erken zamana çekmiş oluruz. O nedenle kutuplarda yapılan çalışmaları kıymetli buluyoruz."

Lise öğrencilerinin geliştirdikleri projeyi kutuplarda test edeceğini hatırlatan Mandal, "Ben kendilerini yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. 'Biz de varız' diyorlar. 'Biz de varız" demenin yöntemi illaki önemli bir araştırmacı, doktoralı bir araştırmacı değil, üniversite öğrencisi bile değil lise öğrencisi de 'ben varım' dediği sürece biz geleceğe kendimiz, ülkemiz ve insanlık için daha kuvvetli bakıyoruz." diye konuştu.