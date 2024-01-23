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Eğitim

Türk Telekom'dan AKM'de öğrencilere özel program

Türk Telekom yarıyıl tatili kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilere özel bir program hazırladı. Karnelerini alan öğrenciler, tiyatrodan atölyelere, sinemadan çocuk operasına kadar birçok etkinlikte vakit geçirebilecek.

IHA23 Ocak 2024 Salı 12:13 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan AKM'de öğrencilere özel program
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Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanatla harmanladığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarıyıl tatili boyunca birbirinden eğlenceli ve özel aktiviteler yer alıyor. AKM'de yer alan, Türk Telekom Opera Salonu, çok amaçlı salon, tiyatro salonu ve sinema salonu çocuklara özel etkinlikler için ev sahipliği yapıyor. 4-12 yaş arası tüm çocukların ücretsiz katılabileceği atölyelerin de yer aldığı "Türk Telekom'la AKM'de Yarıyıl Bir Başka" etkinlikleri ile öğrenciler çeşitli etkinliklerde vakit geçirebilecek.

Türk Telekom'un AKM'de düzenlediği Bricks 4 Kidz ile Robotik LEGO atölyesi etkinliği, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu 3. Kat Fuaye'sinde 25 Ocak Perşembe günü kapılarını aralayacak olan Bricks 4 Kidz Robotik LEGO atölyesi, 29,31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında 5 farklı seansta düzenlenecek. Atölyeye 6 ve 12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Çocukların bir başka keyifli vakit geçirebilecekleri Toyi Oyun Atölyesi ile çocuklar, geri dönüşebilen malzemeleri oyuncaklara dönüştürerek üreticiliklerini sergileyebilecekler. TOYİ ile oyun atölyesi; Türk Telekom Opera Salonu 3. Kat Fuaye'sinde 23-24-27-30 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde 11:00 ve 15:00 arası çeşitli saatlerde olmak üzere iki seans olarak düzenlenecek.

YARIYIL TATİLİNDE SİNEMA VE TİYATRO ŞÖLENİ

AKM'de çocuklar yarıyıl tatilini sinema ve tiyatro ile geçiriyor. 27 Ocak Cumartesi Bremen Mızıkacıları Mutfakta, 3 Şubat Cumartesi WOLFIE Harikalar Operası'nda, 4 Şubat Pazar günü ise Evvel Zaman İçinde gibi sevilen oyunlar AKM Tiyatro Salonu'nda ve Çok Amaçlı Salon'da sahne alırken Rafadan Tayfa: Hayrimatör filmi Yeşilçam Sineması'nda 3-4 Şubat tarihlerinde izlenebilecek. Ziyaretçiler, çocuklar için hazırlanan AKM yarıyıl programıyla ilgili detaylı bilgi ve etkinlik takvimine akmistanbul.gov.tr/tr/etkinlikler web sitesinden ulaşabiliyor.

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