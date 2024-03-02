Türkiye'den eğitimde milli model! ''Harezmi'' 27 ilde daha hayata geçirilecek

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul bünyesinde başlatılan ve tamamen Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine uygun olarak geliştirilen Harezmi Eğitim Modeli bugün itibariyle 61 ilde uygulanıyor. 2024- 2025 eğitim öğretim yılında 27 pilot ilde tüm eğitim kademlerinde 115 okulda da başlayacak modelle eğitimde bambaşka dönem başlayacak.

Adını ünlü İslam bilgini, matematikçi, astronom ve coğrafyacı El-Harezmi'den alan model öğrencileri ezberci sistemden uzaklaştırarak yaparak öğrenmeye teşvik ediyor.

Çocuklar teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfediyor. Bu modelde günlük, gerçek hayattaki problemler tanımlanıyor. Çocukların güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek problem çözmek üzere algoritma tasarlaması amaçlanıyor. Sabah'ın haberine göre, Modelin en önemli kazancı öğrenciler yaparak öğrendiği için öğrendikleri her şey kalıcı oluyor, ezberlemedikleri için öğrendikleri hiçbir bilgiyi de unutmuyorlar.

YAPAY ZEKÂ DA EKLENDİ

Kodlama ve robotik alanlarının işlendiği Harezmi Eğitim Modeli'ne bu yıl yapay zeka da eklendi. Geçtiğimi haftalarda İstanbul'da düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri toplantısına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci "Teknoloji bir araçtır. Biz o araçları kullanarak üretim yapmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin faydasına, çeşitli alanlarda araçları üretmelerini sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz" dedi.

Yelkenci "Harezmî Eğitim Modeli ile öğrencilerin ilgi alanları, becerileri ve öğrenme gereksinimlerine odaklanarak yaşam problemlerini tanımlayan, yenilikçi ve etkili çözümler üreten ve bu aşamada algoritmik düşünme, bilişsel ve üst bilişsel, sosyal-duygusal ve pratik ve fiziksel becerilerini geliştiren, bilgi edinme sürecinde birden fazla disiplinden yararlanan, yaratıcı düşünebilen, takım halinde hareket edebilen, liderlik ve sorumluluk alabilen, bilgi tabanlı düşünerek hareket eden bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.

TAKIM ÇALIŞMASI DESTEKLENİYOR

İstanbul'da Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayan okullarından Şener Birsöz İlkokulu Müdürü Adem Koç öğrencilerin nasıl bir gelişim gösterdiklerini anlattı. Modelin öğrenci merkezli olduğunu, öğretmenlerin koordinatör olduğu bu sistemde çocukların ezberleyerek değil; yaparak öğrendiğini anlatan Koç "bu da kalıcı öğrenmeyi beraberinde getirdi. Çocuklar öğrendiği hiçbir şeyi artık unutmuyor. Üreten, yapan, tasarlayan öğrenciler oluyorlar. Takım çalışmasına da teşvik ediyor" dedi. Müdür Koç "Harezmi Eğitim Modeli ile öğrencilerin öğretmen rehberliğinde hayatın içinden sorunlara çözüm önerileri getirebilmeleri için blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun yapay zekâ programlama araçlarını kullanabilmeleri amaçlanıyor. Temel yaşam becerileri ile teknoloji kullanımını harmanlayan bir proje üzerinde çalışan öğrenci ve öğretmenlerimiz günlük yaşam becerini geliştirmenin yanında teknolojiyi kullanmanın inceliklerini de öğreniyor" bilgisini verdi.