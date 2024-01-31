İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3606
  • EURO
    32,9123
  • ALTIN
    1989.28
  • BIST100
    8479.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Türkiye'den kardeş ülke Azerbaycan'a ortaklık teklifi: Birlikte hareket etmekten mutlu olacağız
Eğitim

Türkiye'den kardeş ülke Azerbaycan'a ortaklık teklifi: Birlikte hareket etmekten mutlu olacağız

Altyapı, ekonomi ve eğitim gibi birçok alanda kardeş ülke Azerbaycan ile işbirliği yürüten Türkiye'den dikkat çeken bir ortaklık teklifi geldi. Temaslarda bulunmak için kardeş ülke Azerbaycan'a giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye olarak işgalden kurtarılan bölgelerde eğitim konularında atılacak adımlarda, Azerbaycan'la hareket etmek istediklerini söyledi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
Türkiye'den kardeş ülke Azerbaycan'a ortaklık teklifi: Birlikte hareket etmekten mutlu olacağız
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işgalden kurtarılan bölgelerde eğitim konularında atılacak adımlarda, Azerbaycan'la hareket etmek istediklerini söyledi. Tekin, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü.

TÜRKİYE'DEN KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'A ORTAKLIK TEKLİFİ

Azerbaycan Eğitim Bakanlığındaki görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında devam eden işbirliği konularının güçlendirilmesi ile yeni işbirlikleri ele alındı.

Tekin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iki devlet olmanın çok ötesinde, birbirini kardeşçe seven ve dostça değerlendiren iki toplumun ilişkisi olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri gelecek kuşaklara aksettirmeyi, aynı algıyla, yaklaşımla, dostane ve kardeşlik duygularıyla bu ilişkiyi devam ettirecek gelecek kuşakların yetişmesine vesile olmayı kendilerinin görev addettiğini ifade eden Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak bu dostluğun ve kardeşliğin gelecek kuşaklara aksettirilmesi için üstümüze düşen her ne var ise onu yapmayı taahhüt ediyorum." dedi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'la ilişkileri daha da geliştirmek için tüm kabineye talimat verdiğini aktararak yapılması gerekenlerin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden gurur duyduklarını vurgulayan Tekin, "İşgalden kurtarılan bölgelerde, eğitim konularında atacağınız her türlü adımda sizinle birlikte hareket etmekten mutlu olacağız. Bu konuda kendi coğrafyamızdan ayırt etmeden yapabileceğimiz her türlü adımı sizinle beraber yürütmek isteriz." diye konuştu.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev, Tekin'i Bakü'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Amrullayev, Tekin'in Azerbaycan ziyaretinin iki ülke arasındaki eğitim alanındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandıracağını kaydetti.

  • Türkiye-Azerbaycan işbirliği
  • Eğitimde ortak adımlar
  • İşgal sonrası eğitim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.