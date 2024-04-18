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Eğitim

Türkiye'ye getirilen Gazzelilere destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuk ve yetişkinler için psikolojik destek ile uyum eğitimi çalışmalarına başlandığını bildirdi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
Türkiye'ye getirilen Gazzelilere destek
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek ile uyum eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi.

Gazzeli misafir çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için planlamaların yapıldığı, özel eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ile sınıf seviyelerine göre gerekli rehberlik faaliyetleri de Bakanlığın ilgili birimlerince sürdürüldüğü ifade edildi.

Bakanlığın İstanbul ve Ankara'daki tesislerinde geçici barınmaları sağlanan Gazzeliler için iletişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla halk eğitimi merkezlerinde "Türkçe Öğretimi Kursları" açılırken, eğitim desteği kapsamında İstanbul ve Ankara'da denklikleri yapılan öğrenciler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti aldığı aktarıldı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Gazze
  • psikolojik destek

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