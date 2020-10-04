TUS puanı nasıl hesaplanır? TUS puan hesaplama 2020

04 Ekim 2020 Pazar 11:24 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 11:24

TUS puan hesaplama 2020, Tıpta Uzmanlık Sınavı'na giren adayların gündeminde yer alıyor. Sınava katılan aile hekimi ve pratisyen hekimler, alacakları puanlara göre uzmanlık kadrosuna geçmeye hak kazanabilecekler. Adaylar, TUS Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecektir. Peki TUS puanı nasıl hesaplanır?

Adayların geçiş yapabilecekleri uzmanlık bölümünü belirlemeleri adına almaları gereken TUS puanı, sınav bittikten sonra yayınlanan soru ve cevap kağıdı sayesinde hesaplanabiliyor. Böylece adaylar, resmen açıklanmamış olsa bile TUS puanını hesaplayabiliyorlar. İşte TUS puanı hesaplamayla ilgili göz önünde bulundurulan kriterler.

TUS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Yabancı Dil ve Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve adayın doğru olarak cevaplandırdığı soruların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısı her adayın Yabancı Dil Testinden almış olduğu puanı belirleyecektir.

Yabancı dilde yazılı bir metnin Türkçeye tercümesi şeklindeki sınavlarda yapılan tercümeler, üniversitelerin ilgili dil ve edebiyatı bölümlerinde görevli öğretim elemanlarından ÖSYM'ce oluşturulacak jüriler tarafından, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 60.000 veya daha yüksek puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Merkezi sistemle seçme işlemi, programların kontenjanları, adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılacaktır. Adaylar, TUS Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecektir.

Bir uzmanlık dalına K veya T puanı ile seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde sırasıyla, fakülte başarı puanı, seçme yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene ve bu sınava girme hakkı veren okuldan daha sonraki bir yılda mezun olana öncelik tanınarak seçme yapılacaktır.

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ile yapılacaktır.

Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT ve TTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1 standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

TUS PUAN HESAPLAMA

Öncelikle sınavda yapılan net sayısından, sınav ortalama net sayısı çıkarılır ve bu çıkan sonuç standart sapmaya bölünür. Bu işlem, 2 oturumlu bir sınav ve iki ayrı puan hesaplaması olduğu (temel ve klinik puan olarak ) için ayrı ayrı yapılır.

Örneğin;

Sabah uygulanan Temel bilimler testinden 85 net oluğunu varsayalım . Sınava giren tüm adayların temel sınavında ortalaması 55 olsun.

85-55 : 30, bu sayıyı da standart sapmaya böleceğiz. Tus için standart sapma değerleri 17-23 arasında değişmektedir . Bu örnekte sapma değerini 20 alacak olursak ;

30/20 : 1,50 bu sayı bizim Z değerimiz.

Puan hesaplaması için tam burada bir formülü bilmek gerekiyor.

Sabit bir formül ;

T: 50 + 10 x Z . İşte bu formül sonucu bize temel bilimler sınavı için puanımızı verecek.

50 + 10 x 1,5 = 65.00 puan bizim temel bilimler puanımız.

Aynı sınav için Öğleden sonraki klinik bilimler testinden netimiz 70 , türkiye ortalaması : 50 , standart sapmamız 20 olsun . (standart sapma her soru için değil , her oturum için ayrı hesaplanır)

70-50 = 20 , 20/20 = 1 bu bizim Z değerimiz

T : 50 + 10 x Z -------> 50 + 10 x 1 = 60 puan bizim klinik puanımız .

Geriye sadece bu puanları birleştirmek kalıyor. Temel Puanınız için : temel bilimler puanı x 0,7 + klinik bilimler puanı x 0,3 formülü kullanılır.

Hesaplama:

65 x 0,7 + 60 x 0,3 = 63,5 çıkan sonuç temel puan sonucudur.

Klinik için ise her iki puan 0,5 ile çarpılıp toplanır yani artimetik ortalama alınır.

65 x 0,5 + 60 x 0,5 = 62,5 bu da klinik puan sonucudur.

Yani ÖSYM TUS sonuç sayfasında şu şekilde görünür;

Temel puanı : 63,5

Klinik puanı : 62,5