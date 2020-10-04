04 Ekim 2020 Pazar 10:03 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 10:03

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı 4 Ekim tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Sınava katılacak olan adaylar sabah ve öğleden sonra oturumunda TUS sınav saati geçtikten sonra sınav binalarına alınmayacak. 2 oturum olarak gerçekleşecek TUS sınav süresi adaylar ve yakınları tarafından araştırılıyor. Peki TUS sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? 2020 TUS sınav süresi ne kadar? İşte detaylar

TUS SINAV SAATLERİ

ÖSYM tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen TUS sınav saati 10.00'da ilk oturumu ile başlayacak. İkinci oturum ise saat 14.30'da gerçekleşecek. Sabah saat 10'da başlayan TUS sınav süresi öğleden sonra 17.15'e kadar devam edecek.

TUS SINAV SÜRESİ

TUS 2. Dönem sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak olan Temel Tıp Bilimleri Testi oturumu toplam 150 dakika sürecek ve adaylar 12.45'e kadar sınav salonlarında kalabilecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45'te başlayacak. Bu test ise 17.15'e kadar devam edecek.

TUS KAÇ DAKİKA?

Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

TUS SINAV SAATLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SINAV SÜRESİ : 10.15, (150 dakika)

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SINAV SÜRESİ : 14.45, (150 dakika)

ÖSYM’nin yayınladığı TUS kılavuzundaki bilgilere göre, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir.

Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kağıdını, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir.