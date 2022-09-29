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Eğitim

TUS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS 2. dönem 2022 sınav sonuçları sorgulama

2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, TUS sınav sonuçlarına, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. ÖSYM AİS TUS 2. dönem 2022 sınav sonuçları sorgulama ekranı

29 Eylül 2022 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
TUS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS 2. dönem 2022 sınav sonuçları sorgulama
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TUS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucuna göre açılan kontenjanları tercihlerini edebilecekler. Adaylar TUS 2. dönem 2022 sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. İşte ÖSYM TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) sınav sonuçları erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Eylül 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

2022 TIPTA UZMANLIK EĞITIMI GIRIŞ SINAVI (TUS) 2. DÖNEM SONUÇLARI

04.09.2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "TUS'a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer vermişti.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

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