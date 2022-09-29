TUS taban puanları 2022! TUS 2022 2. dönem kontenjanları ve taban puanlar

TUS 2022 2. dönem kontenjanları ve taban puanlar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. ÖSYM, TUS 2. dönem kontenjan kılavuzunu yayınladı. Adaylar programlara TUS taban puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. Peki TUS taban puanları 2022 belli oldu mu? İşte detaylar...

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS'a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı." ifadelerini kullandı.

TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

TUS taban puanları, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan TUS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir.

TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS 2. dönem 2022 sınav sonuçları sorgulama

2022 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.