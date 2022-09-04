TUS sınavı saat kacta bitiyor? sorusu, sınava katılacak olan adaylar tarafından gündeme geldi. TUS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, 2 oturumdan oluşacak sınava sabah saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra ise saat 14.30'dan sonra alınmayacaklar. Peki TUS sınavı saat kacta bitiyor? TUS soru dağılımı nasıl? İşte sınav süresi ve soru dağılımı

TUS SINAVI SAAT KACTA BİTİYOR?

Uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorların katılım sağladığı TUS sınavı; Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere 2 oturumdan oluşacak.

TUS Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

TUS SORU DAĞILIMI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) konulara Göre Soru Dağılımı aşağıdaki gibidir.

TEMEL TIP BILIMLERI

Temel Tıp Bilimleri Testinde 7 dersten toplamda 120 soru çıkmaktadır. İşte Temel Tıp Bilimleri Testindeki derslerin soru dağılımı:

Ders - Soru Sayısı - Soru Yüzdesi

Anatomi 14 %13

Fizyoloji 10 %8

Embriyoloji ve Histoloji 8 %7

Biyokimya 22 %18

Mikrobiyoloji 22 %18

Patoloji 22 %18

Farmakoloji 22 %18

KLINIK TIP BILIMLERI SORU DAĞILIMI

Klinik Tıp Bilimleri Testinde 4 dersten toplamda 120 soru çıkmaktadır. İşte Klinik Tıp Bilimleri Testindeki derslerin soru dağılımı

Ders - Soru Sayısı - Soru Yüzdesi

Dahiliye Grubu 42 %35

Pediatri 30 %25

Cerrahi Grubu 36 %30

Kadın Doğum ve Hastalıkları 12 %10

TUS PUAN HESAPLAMA

2022 TUS/2 sınavında çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?