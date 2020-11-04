TUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş 2. dönem 2020 TUS sonuçları

04 Kasım 2020 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:56

TUS sonuçları açıklandı mı? sorusu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar tarafından merak ediliyor. 4 Ekim tarihinde Temel ve Klinik olarak 2 oturum halinde gerçekleşen sınavın ardından tam 1 ay geçti. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 2. dönem 2020 TUS sonuçları bugün açıklanacak. TUS saat kaçta açıklanır? ÖSYM giriş TUS sonuçları sorgulama sayfası

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Öte yandan sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM GİRİŞ İLE TUS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

2020 TUS SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan

edilir. 2020 TUS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Tıpta Uzmanlık Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan adaylar, TUS tercihlerinin başlaması ile birlikte kontenjanlarına göre tercih yapacaklar.

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

TUS her yıl 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı.