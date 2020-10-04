04 Ekim 2020 Pazar 14:13 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 14:13

TUS 2. dönem tercihleri ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Tıpta Uzmanlık Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan adaylar, TUS tercihlerinin başlaması ile birlikte TUS 2. dönem kontenjanlarına göre seçim yapacaklar. İşte TUS 2. dönem tercihleri hakkında merak edilen detaylar.

Bugün uygulanan Tıpta Uzmanlık Sınavı 2 oturum halinde gerçekleşiyor. Adaylar sınav sonuçlarına göre TUS taban puanları 2020 tablosundan yer seçebilecekler. TUS 2. dönem kontenjanları 2020 ve taban puanları haberimizde yer alıyor.

2020 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS 2. dönem tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih dönemi hakkında gelişmeleri ÖSYM'nin duyurular kısmından ve ÖSYM sınav takviminden takip edebilirsiniz.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı; İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Adaylara, testlerindeki 120 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavda 150 dakika süre verildi. TUS 2. dönem kontenjanları 2020 aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. İşte bugün gerçekleştirilen 2 oturumlu TUS taban puanları 1. döneme ilişkin en küçük ve en büyük puanlar.

TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin En Küçük ve En Büyük Puanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TUS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS 2. DÖNEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

5.1. Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

5.2. Adaylar, programlara TUS puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

5.3. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

5.4. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

5.5. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

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