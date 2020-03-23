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Eğitim

Ücretli öğretmenler tatil süresinde maaş alacak mı? Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, ücretli öğretmenlerin tatil süresinde maaş alıp alamayacağı konusuna ilişkin soruya da yanıt verdi. Koronavirüsü (Corona virüs - Covid-19) salgını nedeniyle tatil edilen okullarda görev alan ücretli öğretmenlerin maaş alıp alamayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücretli olarak görev yapan öğretmenler maaş almaya devam edecek mi? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı…

23 Mart 2020 Pazartesi  14:39 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:39
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın heryerinde görülen koronavirüsü (Corona virüs - Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye’de okullara ara verilmişti. Okulların tatil edilmesiyle birlikte MEB’e bağlı olarak çalışan ücretli öğretmenlerin maaş alıp alamayacağı ücretli öğretmenler tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ücretli öğretmen olarak görev alan ve ders başı ücret alan öğretmenlerin durumuna ilişkin gelen sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ücretli öğretmenlerin maaş durumu hakkında gelen soruya verdigi cevap...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER MAAŞ ALACAK MI?

İşte ücretli öğretmenlerin maaş konusuna ilişkin yaptığı açıklama:

Bakan Selçuk gelen sorular üzerine ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Bununla ilgili düzenlemeye gidilebileceğini vurgulayan Bakan Selçuk ,"Ücretli Öğretmenlerin maaş durumlarıyla ilgili mevcut mevzuat, ücretli öğretmenlik girilen ders karşılığı verilen durumdur. Şu anki mevzuat durumunda bunu yapmamız mümkün gözükmüyor. Fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü durumdan dolayı bir çözüm üretilebilir. Ülke olağanüstü bir durumdan geçiyor, istisnai durum söz konusu, bununla ilgili çalışmalar görüşmeler var. Bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz. Bu konuda araştırmalar yapılıp değişiklik olması durumunda konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır." dedi.

ÖZEL OKULLARIN DURUMU NE OLACAK?

Özel okullarda okula gidilmeyen günlerin parasının verilip verilmeyeceğine dair açıklamada bulunan Selçuk, "Öğretmenlerin maaşları verilmeye devam ediliyor. Özel okulların fiili harcamaları sürüyor. MEB'in böyle bir yetkisi yok. Karar hukuki bir çerçevede olmalı." ifadelerini kullandı.

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