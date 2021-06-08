Üniversite sınavı ne zaman? 2021 Üniversite sınavı (YKS) tarihi

08 Haziran 2021 Salı 18:02 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 18:02

Üniversite sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Başvuruları Mart ayında sona eren üniversite sınavına katılacak olan adaylar, sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS'ten öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için adaylar 2021 Üniversite sınavı için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecekler. Peki Üniversite sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS tarihi

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2021 Sınav Takvimine göre, bu yıl 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), Haziran ayının 26-27'sinde yapılacak.

YKS 2021 TARİHLERİ

2021 YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26.06.2021 tarihinde,

27.06.2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 10 gün önce adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS'ten öğrenebilecek.

YKS sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceği belli olacak.

Üniversite sınavı kapsamında yayınlanacak olan giriş belgeleri, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

YKS'nin bu üç oturumuna katılan öğrenciler, bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS SAAT KAÇTA?

TYT 26.06.2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

AYT 27.06.2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

YDT 27.06.2021 tarihinde 15:45'de uygulanacak.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.