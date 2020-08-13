13 Ağustos 2020 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:37

YKS tercihleri ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı, gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri 14 Ağustos 23.59'da sona erecek. Hayallerindeki üniversitede okumak isteyen öğrenciler, aldıkları puan doğrultusunda okul tercihlerini gerçekleştirdiler. Üniversite sınavı YKS tercih sonuçları ile beraber öğrencilerin istediği üniversite/bölüme gidip gidemeyecekleri belli olacak. YKS tercih sonuçları ise internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Peki Üniversite sınavı YKS tercihleri ne zaman açıklanır? İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağına dair bir açıklama yapmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak. YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıt tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

İşte, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Bu kapsamda 2020 YKS tercihleri için son gün ayın 14'ü. Tercih işlemleri, saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS tercihleri ne zamana kadar? YKS tercihleri için son gün ne zaman?