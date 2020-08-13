YKS tercihleri ne zamana kadar? YKS tercihleri için son gün ne zaman?

13 Ağustos 2020 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:37

YKS tercihleri ne zamana kadar? sorusunun yanıtı, gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri için sona yaklaşıldı. Hayallerindeki üniversitede okumak isteyen öğrenciler, aldıkları puan doğrultusunda okul tercihlerini gerçekleştiriyorlar. Yerleştirme Sonuçları ise internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Peki YKS tercihleri için son gün ne zaman? İşte YKS tercihlerinin yapılabileceği son gün ve saat.

YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Bu kapsamda 2020 YKS tercihleri için son gün ayın 14'ü. Tercih işlemleri, saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağına dair bir açıklama yapmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Üniversite sınavı YKS tercihleri ne zaman açıklanır?