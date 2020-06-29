29 Haziran 2020 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:54

Üniversite hayali kuran öğrencilerin girdiği üniversite sınavı YKS sona erdi. Öğrenciler 3 oturumluk YKS sınavlarında ter döktü, şimdi gözler YKS sonuçlarında ve ÖSYM'nin yayınlayacağı üniversite tercih kılavuzunda. Peki Üniversite Taban puanları açıklandı mı? YKS taban puanları 2020 ÖSYM tarafından sonuçların ardından yayınlayacak ve öğrenciler tercihini yapacak. Adaylar tercihlerini yapmadan önce Üniversite Taban puanlarına göre kendi puanlarına uygun bölümleri seçecek. Peki Üniversite Taban puanları açıklandı mı? YKS taban puanları 2020 ile ilgili ayrıntılar...

YKS TABAN PUANLARI 2020: ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler üniversitelerin 2020 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2020 yılına ait YKS taban puanları açıklanmadı. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanlara erişebilirsiniz.

Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversite ve mesleği ilgilendiren bölümlerin üniversite taban puanlarını araştırıyor. YKS sonuçları açıklandığında öğrencilerin tercih işlemleri için 12 günlük bir süresi var. YÖK bu konuda öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotunu öğrencilerin erişime açtı. YÖK Atlas ile üniversitelerin geçmiş yıllara ait kontenjan taban-tavan puanlarını görmek mümkün. Henüz 2020 üniversite taban-tavan puanlar belli olmadı bu nedenle 2019 yılı üniversite taban-tavan puanlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

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2019 YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversite ve mesleği ilgilendiren bölümlerin üniversite taban puanlarını araştırıyor.

YKS sınavları geçtiğimiz hafta sonu içerisinde üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Bir yılı aşkın süredir hayalini kurdukları üniversitede eğitim alabilmek için çalışan adaylar hafta sonunda gerçekeştirilen sınava katılım sağlayarak işlemlerini tamamladı. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıda adayların erişimine açıldı. Sınavda sorulara verdikleri yanıtları az çok tahmin eden adaylar şu sıralar Üniversitelerin Lisans ve Önlisans programları için taban puanları araştırmaya başladı. YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan YÖK Atlas tercih sistemi sayesinde adaylar Üniversite taban puanlarına ve aldıkları puana göre hangi programı tervih edeceğine hangi şehirde hangi üniversitenin yer aldığına dair birçok bilgiye YÖK Atlas üzerinden erişim sağlayabiliyor

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Üniversite taban puanları YKS sınavının açıklanmasından kısa bir süre öncesinde adayların bilgisine sunulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan 28 Temmuz sonuç açıklama tarihinden bir hafta öncesinde Üniversite taban puanlarının da adayların erişimine sunulması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?