Üniversiteler ne zaman açılıyor? Kasım'da üniversiteler açılıyor mu?

16 Ekim 2020 Cuma 13:10 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:10

Üniversiteler ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika üniversitelerin açılışı ile ilgili "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Peki Kasım'da üniversiteler açılıyor mu? İşte son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ NE DEMİŞTİ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerle geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 1 Ekim tarihi itibariyle akademik takvimlerini hazırlamalarını talep etmişti. Yeni eğitim dönemi öncesi Sağlık Bakanlığından üniversitelerin açılmasıyla ilgili tavsiye kararı isteyen YÖK, Bakanlığın cevabı yazısında “2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir” ifadesi yer almıştı.

YÖK'TEN GELEN AÇIKLAMA

YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

YÖK YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KILAVUZ HAZIRLADI!

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde salgın süresince eğitim verilebilmesi için kılavuz hazırladı. Kılavuza göre Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanında çevrimiçi (online) eğitimler verilecek. Sınıf İçi verilen eğitimlerin yanı sıra ders notu paylaşımı, makale yazdırma, ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı gibi etkinlikler belli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir. İşte hazırlanan kılavuzda öne çıkan detaylar;

Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak kullanılan mekânlarda kişi sayısı azaltılmalıdır.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılmalıdır.

Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir.

Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalıdır.

Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır.

KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih YÖK tarafından düzenlenecek olan yeni akademik takvimle belli olacak.