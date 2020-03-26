26 Mart 2020 Perşembe 14:30 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:30

Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi? YÖK üniversiteler ne zaman açılacak? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite öğrencileri için uzak eğitim süreci başladı. Uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceği öğrenciler arasında merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olacağını açıkladı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMANA KADAR TATİL EDİLDİ?



YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." şeklinde açıklama yaptı.

"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz." dedi.