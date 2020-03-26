26 Mart 2020 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:54

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılmayacağını açıklamıştı. YÖK Başkanı Saraç, eğitimlerin uzaktan ve dijital ortamlarda sürdürüleceğini duyurdu. Bu haberin ardından KYK bursları yatacak mı? KYK burs ve kredi ödemeleri yapılacak mı? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak konusu oldu. KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında tüm detaylar haberimizde..

KYK BURSLARI YATACAK MI?



Bakan Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

YURTLARDA KALANLAR NE YAPACAK?

Kasapoğlu, "Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, 'Özel İzinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek" açıklamasında bulunmuştu.

Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi? YÖK üniversiteler ne zaman açılacak?