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Eğitim

Üniversiteler yurt dışından öğrenci kabulünü TR-YÖS ile yapacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)' yapılmasına karar verildi.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 17:11 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:11
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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun, yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki karar iptal edildi, yerine "TR-YÖS" yapılması kararı alındı.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ocak 2023'te düzenlenecek.

Öte yandan, TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.

TR-YÖS, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar/mavi kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecek.

  • Yükseköğretim Kurulu
  • Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınav
  • ösym

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