Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında uygulanacak olan yazılı sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? İşte sınav süresi ile ilgili detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak, 12.30'da sona erecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Uzman öğretmenlik sınavının süresi 150 dakika olacak. 2 buçuk saat sürecek olan sınav için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Meslekte n az 10 yıl hizmeti bulunan ve ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlamış olan adayların başvurup katılım sağladığı Uzman öğretmenlik sınavında adaylara 5 seçenekli 100 soru sorulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Uzman öğretmenlik sınavının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?