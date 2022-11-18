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Eğitim

Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Uzman Öğretmenlik sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında uygulanacak olan yazılı sınava en az 10 yıl hizmeti bulunan ve ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan adaylar katılacak. Peki Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Uzman Öğretmenlik sınav sonuç tarihi

18 Kasım 2022 Cuma 16:31 - Güncelleme:
Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Uzman Öğretmenlik sınav sonuç tarihi
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Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları, MEB tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Uzman Öğretmenlik sınavında 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınavla ilgili detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınava katılım sağlayacak olan öğretmenler, sınav yerlerini gösteren belgeye 'basvuru.meb.gov.tr' adresinden erişebilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Uzman öğretmenlik sınavında beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınavının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı Uzman öğretmenlik sınavında, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

81 ilde MEB tarafından düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınav sonuçları, 12.12.2022 tarihinde ilan edilecek.

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı! MEB Uzman öğretmenlik sınava giriş belgesi sorgulama

Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler katılabiliyor.

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