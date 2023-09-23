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Eğitim

Uzman öğretmenlikle ilgili yeni karar! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik kariyer basamakları sürecine ilişkin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesini beklediklerini belirterek, 'Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız.' açıklamasını yaptı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
Uzman öğretmenlikle ilgili yeni karar! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu
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Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öğretmenler Odası sohbetlerinin en önemli konularından birisinin kariyer basamakları olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin nihai çözüm için Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız."

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