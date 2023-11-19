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Eğitim

Uzman ve başöğretmenlik unvanı için yazılı sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başladı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 10:27 - Güncelleme:
Uzman ve başöğretmenlik unvanı için yazılı sınav başladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Adaylar sınava, Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.

Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde bugün saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabilecek.

Ancak Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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