VGM burs başvuruları başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden almaya hak kazanan öğrencilere her ay 650 TL yatırılacak. Üniversite eğitimi için maddi destek almak isteyen öğrenciler, "VGM burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte İşte VGM bursu ile ilgili ayrıntılar...

VGM burs başvuruları başladı. 2022 – 2023 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular Kasım ayının 21-30 tarihleri arasında alınacak.

Açıköğretim öğrencileri, KYK'dan karşılıksız burs alanlar, polis ve askeri okul öğrencileri VGM burslarından yararlanamayacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere maddi destek kapsamında karşılıksız verilecek olan VGM bursu için başvurular kurumun resmi sitesi üzerinde gerçekleştirilecek.

VGM Başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden form doldurulmak suretiyle alınacak.

Vakıflar Burs başvuru formu beş aşamadan oluşuyor. Öğrencinin nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, iletişim bilgileri ve onaylama ile birlikte başvuru süreci sona erecek.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

* VGM burs başvurusu için giriş Ekranında "T.C. Kimlik Numarası", "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "Kimlik Türü", "Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni" alanları yer almaktadır.

* Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

* Ancak bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır.

VGM BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK geri ödemeli kredi almak, VGM bursu almaya engel değildir. Ancak karşılıksız burs ödemesi alanlar Vakıflar bursundan faydalanamaz. İşte VGM bursu alamayacak öğrenciler;

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler burslardan faydalanamaz.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM burs başvurusu için geçtiğimiz yıl ortaöğrenim öğrencilerine aylık 200,00 TL burs verildi.

VGM burs ücreti yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 650,00 TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 650 TL her ayın 10'una kadar banka hesaplarına yatırılacak.

VGM bursu almaya hak kazanan adaylara toplam 8 ay boyunca burs desteği sağlanacak.