VGM burs başvuruları Kasım ayının 21'i itibariyle başladı. VGM Başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden form doldurulmak suretiyle yapılacak. KYK'dan burs alan öğrenciler VGM bursundan yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor. Buna göre VGM bursu KYK bursunu etkiler mi? VGM bursu KYK bursuna engel mi? İşte merak edilen soruların cevapları...

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları,Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız ödeneklerdir.

2022 – 2023 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular Kasım ayının 21-30 tarihleri arasında alınacak.

VGM BURSU KYK'YI ETKİLER Mİ?

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

Açıköğretim öğrencileri, KYK'dan karşılıksız burs alanlar, polis ve askeri okul öğrencileri VGM burslarından yararlanamayacak.

VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

VGM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlar nispetinde, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere maddi destek kapsamında karşılıksız verilecek olan VGM bursu için başvurular kurumun resmi sitesi üzerinde gerçekleştirilecek.

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

VGM burs başvurusu şartları nelerdir?