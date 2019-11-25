VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları sorgulama sayfası vgm.gov.tr sıkça ziyaret ediliyor. VGM burs sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ortaöğretim (lise) ve yükseköğretim (üniversite) için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. VGM ortaöğretim burs sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 EĞİTİM YILI ORTAÖĞRENİM Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı...

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.