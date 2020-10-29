29 Ekim 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 15:47

VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı henüz başvuru yapmamaış öğrencilerin gündeminde yer allıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan maddi eğitim desteği için ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı. VGM Yükseköğretim burs başvurusu 2020 ise halen devam ediyor. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte VGM burs başvuru sayfası ve diğer detaylar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere burs ile desteği veriyor. Öğrenim sürecinde karşılıksız burs almak isteyen öğrenciler için VGM burs başvurus süreci 15 Ekim itibariyle başladı. Polis Akademisi, ortaöğrenim, lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri VGM burs başvurusu yaparak eğitim için maddi destek alabilecek. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu ile ilgili merak edilenler.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

VGM burs başvuruları 30 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek ve öğrenciler bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden burs başvuru formunu doldurarak VGM burs başvurusu yapabilecek.

Başvuru formunda bursiyer adaylarından T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, baba adı, kimlik türü, kimlik seri numarası bilgileri istenecek. Adaylay bu bilgileri eksiksiz dolduracak ve ardından güvenlik doğrulama alanını doğrulayıp, kişisel verilerin işlenmesine dair açıklama metnini kabul ederek işlemlerini tamamlayacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim öğrencileri için olan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu süresi 30 Ekim tarihinde dolacak.

Ortaöğrenim öğrencilerinin VGM burs başvuru süreci 15 Ekim'de sona ererken, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin VGM burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlanacak.

VGM BURSU NE KADAR 2020?

VGM burs başvurularının ardından bursiyer olan ortaöğrenim öğrencilerine 75 Türk Lirası, yükseköğrenim öğrencilerine 300 Türk Lirası, yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 Türk Lirası burs verilecek.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim BURSU VERİLMEMEKTEDİR.

VGM BURSU KYK'YA ENGEL TEŞKİL EDER Mİ?

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Öğrenim Kredisi Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir? Hayır. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.