29 Ekim 2020 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 16:59

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen KYK burs ve kredi başvuruları için süreç başladı. Bu gelişmenin ardından KYK yurt başvurusu 2020 hakkındaki gelişmeler merak edilmeye başlandı. Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu 2020 ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu yıl pandemi nedeniyle henüz Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamamasına rağmen burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı. KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.

2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Bilindiği üzere üniversiteler uzaktan eğitime başladı. Örgün öğretime geçilmeden önce Bakanlık tarafından konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Yurt başvurularının Kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. KYK yurt başvurularının 3 Kasım tarihinden sonra alınabileceği tahmin ediliyor.

BURS / KREDİ BAŞVURULARINDA BU HUSUSLARA DİKKAT!

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları, şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472 nolu hat) ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabilir.