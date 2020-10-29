29 Ekim 2020 Perşembe 14:13 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 14:13

VGM burs başvurusu bitiş tarihi 2020 henüz başvuru yapmmaış öğrencilerin gündeminde yer allıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan maddi eğitim desteği için ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı. Yükseköğretim müracaatları ise halen devam ediyor. Peki, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman bitiyor? Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşteVGM burs başvurusu bitiş tarihi 2020 ve diğer detaylar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere burs ile desteği veriyor. Öğrenim sürecinde karşılıksız burs almak isteyen öğrenciler için VGM burs başvurus süreci 15 Ekim itibariyle başladı. Polis Akademisi, ortaöğrenim, lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri VGM burs başvurusu yaparak ekonomik destek alabilecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim öğrencileri için olan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu süresi 30 Ekim tarihinde dolacak.

VGM burs başvuruları 30 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek ve öğrenciler bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden burs başvuru formunu doldurarak VGM burs başvurusu yapabilecek.

Başvuru formunda bursiyer adaylarından T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, baba adı, kimlik türü, kimlik seri numarası bilgileri istenecek. Adaylay bu bilgileri eksiksiz dolduracak ve ardından güvenlik doğrulama alanını doğrulayıp, kişisel verilerin işlenmesine dair açıklama metnini kabul ederek işlemlerini tamamlayacak.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ortaöğrenim öğrencilerinin VGM burs başvuru süreci 15 Ekim'de sona ererken, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin VGM burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlanacak.

VGM burs başvurularının ardından bursiyer olan ortaöğrenim öğrencilerine 75 Türk Lirası, yükseköğrenim öğrencilerine 300 Türk Lirası, yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 Türk Lirası burs verilecek.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.