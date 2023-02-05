Yarıyıl tatili uzadı! 5 ilimizde okullar tatil edildi

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak'ta sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulunun kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs düzenledi. Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" alanlarında açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlandı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın tekrar okullarına gitmeye başlayacak.

Öğrenciler, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatillerini yapacak, eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.

İkinci yarıyılın başlamasıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak ücretsiz yemek uygulamasına da geçilecek.

BİTLİS'TE KENT MERKEZİ VE 4 İLÇEDE OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ



Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Tatvan, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR'IN 2 İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü ilçe genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

MUŞ'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ



Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 2 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

BİNGÖL'DE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.



ŞANLIURFA'DA OKULLARA KAR ENGELİ



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Vali Ayhan'ın açıklamasında, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerine yer verildi.