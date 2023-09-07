Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023 YDS/2) başvuruları devam ediyor. Sınava katılmak isteyen adaylar, süresi içinde YDS sınav ücretini ödeyerek ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler. Peki YDS/2 ne zaman yapılacak? YDS sınav ücreti ne kadar 2023? İşte ÖSYM YDS başvuru ekranı

YDS 2 başvuruları başladı. Yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav için başvurular Eylül ayının 1-11 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden YDS başvurularını tamamlayabilecek.

2023 ÖSYM YDS BAŞVURU EKRANI



YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere senede iki defa düzenleniyor.

YDS-2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle YDS sınav tarihi belli oldu. İlk oturumu Mart ayında gerçekleştirilen YDS sınavının bu sene 2. oturumu (YDS/2) 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

2023-YDS/2 SINAV SÜRESİ : 10.15, 3 saat (180 dakika)

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2023?



YDS ücreti, ve ücretin yatırılacağı banka bilgileri başvuru kılavuzunda belirtildi. Adaylar başvuru süresi içinde YDS sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecekler.

YDS ücretini yatırmak isteyen adayların, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler arasında YDS Sınav Ücreti olan 260 TL'yi belirtilen bankalara yatırmaları gerekiyor.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda YDS sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

Adaylar YDS sınav ücretini (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

YDS sınav ücreti; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenecektir.

YDS sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

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