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Eğitim

2023 YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama

2023 YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı. 27 Ağustos tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. İşte ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı

7 Eylül 2023 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
2023 YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama
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YÖKDİL sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki 2023 YÖKDİL/2 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ÖSYM 2023-YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır. Dolayısıyla 2023-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2028 yılına kadar kullanılabilecek.

YÖKDİL GEÇME PUANI KAÇ?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir:

YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder.

* Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YÖKDİL'den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).

*Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL'den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).

* Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL'den 50 puan şartı aranmaktadır.

* TUS, DUS ya da EUS'a girecek olan adayların YÖKDİL'den en az 50 puan almaları gerekmektedir.

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