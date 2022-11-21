Yeni kurulan Samsun Üniversitesi'nden iftihar tablosu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ile "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2022-1. dönem çağrı sonuçlarına göre Samsun Üniversitesi'nin 24 farklı bölümünden 104 proje desteklenmeye değer bulundu. Samsun Üniversitesi, ülke genelinde en çok proje desteği alan on birinci üniversite, öğrenci başına düşen proje desteği sayısına göre ise birinci oldu.



Samsun Üniversitesi misyonunu, "Nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, ülkemizin öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmek.", vizyonunu ise "Nitelikli toplum tahayyülüne ulaşmış, nitelikli eğitim ve araştırmalar ile Türkiye'nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite" olarak belirlemişti.



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ'NDEN TEŞEKKÜR

Samsun Üniversitesi yaptığı açıklamada; Öğrencilere, danışman hocalara, sanayi danışmanlarına ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin bütün çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti, her biri birer lisansüstü araştırma konusu olabilecek projelerin ilk adımlarını lisans projelerinde atacak öğrencilerine 12 aylık araştırma sürecinde başarılar diledi. Samsun Üniversitesi, bundan sonraki projelere örnek oluşturması ve ilgi alanlarını göstermesi açısından ise proje konularına dikkat çekmek istediklerini bildirdi.

Samsun Üniversitesi, aşağıda isimleri yazılı 159 öğrenci, 69 hoca danışmanlığında 24 farklı bölümde hazırlanan 104 proje başlığının çeşitliliğini, misyon ve vizyonunda belirtilen hedeflere ulaşabilmenin umut verici adımları arasında gördüğünü kaydetti.

"ÖZELLİKLE NİTELİKTE ARTAN BİR İVMEYLE YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Samsun Üniversitesi, araştırma sayılarının kendilerini heyecanlandırdığını, araştırmaların niteliğini ise ziyadesiyle önemsediklerini vurguladı. Samsun Üniversitesi, özellikle nitelikte artan bir ivmeyle yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.

Samsun Üniversitesi açıklamasında son olarak şunları kaydetti:

Hem nicelik hem nitelik olarak bizleri gururlandıran, Üniversitemizde araştırma kültürünün yerleşmesine katkı sunan tabloyu iftiharla sunuyoruz.



ÖĞRENCİLER (Soyadı sırasına göre)

Orhan Deniz Acer, Buse Açıkgöz, Ahmet Adar, Elanur Ağören, İkra Akbaba, Büşra Akdemir, Oğuzhan Aker, Betül Şeyma Akgün, Sena Akkaya, Umut Akpolat, Cemal Faruk Aksırt, Zehra Aktaş, Ramazan Akyol, Emrah Akyol, Kamil Al, Mert Aliyazıcı, Havva Alkan, Murat Altürk, Ali İhsan Anbarcı, Furkan Arslantaş, Simge Atıcı, Şule Atilla, Alperen Avcı, Sena Ayazoğlu, Aybüke Aybat, Ramazan Aydemir, Kardelen Aydın, Songül Aytekin, Şule Nur Başaran, Yağmur Başçuhadar, Muhammet Başka, Emir Bayrakdar, Eda Bayraktar, Meltem Bayseçgin, Sedef Belik, Ahmet Can Bozduman, Sema Bölükbaş, Merve Cebeci, Elif Çabık, Emircan Çağlayan, Zeynep Nazlı Çakır, Buse Çalış, Yunus Emre Çapa, Karanfil Çetin, Arzu Çetinkaya, Mervenur Çifçi, Dilara Demir, Züleyha Demirci, Safiye Aleyna Demirci, Beyzanur Demirel, Emre Demirsan, Ceren Demirturk, Sümeyra Demirtürk, Semanur Deniz, Mustafa Doruk, Belgin Dumanlı, Yusuf Enes Durak, Aylin Edgü, Dilara Eğrioğlu, Melek Ekinci, Nuriye Engüzel, Büşra Erdem, Aysima Erel, Zeynep Eskici, İbrahim Gazioğlu, Seçkin Gedikoğlu, Selinay Genç, Zehra Gözcü, Birgül Güler, Burak Güler, Eren Güler, Beyzanur Gülhan, Mert Gülle, Kadir Berke Gültekin, Deha Buğrahan Günay, Zehranur Hakan, Fatih Hasdemir, İpek Hocaoğlu, Hilal Işık, Eslem Nur Kaçan, Gaye Kapkın, Merve İrem Kaplan, Burcu Kapusuz, Ilgın Karacabey, Gamze Cansu Karahan, Ayşe Karapıçak, Döndü Kayaoğlu, Zeynep Kazgan, Ervanur Keskin, Cansu Keskin, Beytullah Kırcı, Merve Kocakaya, Melike Kocaoğlu, Ayşegül Koçak, Merve Kodalak, Yasir Kuleyin, Beyza Küçükertan, Bedriye Künç, Eren Mahak, Hasan Memiş, Omar Mubayed, Muharrem Nebioğlu, Zehra Ocak, Cansu Onuk, Çağlagül Önenç, Rumeysa Özcan, Ezgi Özdemir, Sadık Özkan, Umut Özkök, Mehmet Celal Özsoy, Mücahit Öztav, Hüdanur Öztekin, Erkan Öztürk, Zehra Nur Peltek, Aslı Gül Rüzgar, Sude Büşra Sağ, Emirhan Sancak, Selehattin Sarıkaya, Aleyna Selçuk, Melike Berre Serilmez, Selin Soylu, Merve Söyleyici, Muhammed Ali Subaşı, Andaç Sungur, Şeyma Şahin, Merve Şen, Murat Can Şenbursa, Oğuz Şenel, Fırat Tanır, Dilan Taşel, Yusuf Taşçı, Nil Temelli, Muhammed Katade Terzi, Berke Tığlı, Tuğçe Tok, Rahim Tongal, Neziha Betül Tunçalın, Hümeyra Uslu, Gonca Uslu, Beyza Uykan, Süleyman Uzun, İbrahim Üstün, Ahmet Üzüm, Yağmur Yalazı, Mine Yalçın, Özlem Yardımcı, Zehra Yavuz, Sabrican Yazdıran, Şeyma Yıldırım, Bahadır Yıldırım, Tuğçe Yıldız, Fatma Zehra Yılmaz, Mertcan Yılmaz, Selenay Nur Yılmaz, Emir Yılmaz, Tuğçe Yörükoğlu, Mahir Necmi Yunusoğlu, İlayda Nur Yücel, Eray Zeren.

DANIŞMAN HOCALAR (Soyadı sırasına göre)

Derya Ağbaba, Hakan Aksu, Ferhat Akyüz, İrem Öztürk Anabal, İkbal Bozkurt Avcı, Ali Bayram, Engin Baytürk, Zeynep Ceylan, Melahat Cihan, Zafer Cömert, Abdülvahap Çakmak, Selçuk Çakmak, Ertuğrul Çam, İlhan Çelik, Emine Özlem Dengiz, Tuğçe Elif Taşdan Doğan, Atakan Durmaz, Ahmet Selim Durna, Evrim Düzenli, Halil İbrahim Düzenli, Bahtiyar Efe, Aykut Ekinci, Sevcan Ekmekçioğlu, Merve Ergüney, Nihal Ermiş, Hande Eyüboğlu, Müberra Genç, Ahmet Gökçen, Erkan Hirik, Seçil Hirik, G. Gürkan İnan, Adem İnce, Bahattin Kanber, Rıfat Karakoç, Fikriye Karaman, Havvanur Feyza Kaya, Sevcan Kapkara Kaya, Selahattin Kaynak, Ahmet Keskin, Özgür Kıran, M. Selman Kobanoğlu, Mustafa Kerem Kobul, Cem Kolbakır, Mehmet Seren Korkmaz, Ali Kozan, Olgun Köksal, Oya Cansu Demirkale Kukuoğlu, Dilara Kuru, Fatih Ordu, Batuhan Özakın, Ayşenur İplikçi Özden, Mustafa Pehlivan, Aycan Pekpazar, Mustafa Samancı, E. Feyza Şükür, Vedia Derda Taşar, Nagihan Tepe, Cihan Topçu, Fatih Tuzlu, Muammer Türkoğlu, A. Güralp Ural, Kübra Yılmaztürk Yıldırım, Mücahit Yıldırım, Tuba Yıldız, İbrahim Yılmaz, Mustafa Kemal Yılmaz (Havacılık Yönetimi), Mustafa Kemal Yılmaz (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik), Mustafa Kemal Yöntem, Ercan Yüksekyıldız.

SANAYİ DANIŞMANLARI (Soyadı sırasına göre)

Fatih Çatal, İsa Çoruhlu, Mevlüt Gürbüz, Çağatay Haşhaş, Abdülsamet Sabuncu, Mehmet Saraçoğlu, Muammer Türkoğlu, Mustafa Yusuf Yazıcı, Kemal Yıldızlı.

BÖLÜMLER (Alfabetik)

Biyomedikal Mühendisliği, Coğrafya, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Yönetimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Kavak MYO İnşaat, Kavak MYO Mimarlık ve Şehir Planlama, Kavak MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, Makine Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Mimarlık, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yazılım Mühendisliği, Teknoloji Transfer Ofisi.

PROJE KONULARI (Alfabetik)

10-14 Yaş Arasındaki Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Medyanın Sorunlu Kullanımı

1950-1960 Yılları Arasında Samsun Milletvekillerinin Parlamento Faaliyetleri

3U Küp Uydu İçin 3-Eksenli Yönelim Simülasyonu ve Yer İstasyonu Yazılımı Geliştirme

3U'luk Küp Uydular İçin Genişletilmiş Kalman Filtre Geri Bildirimi ile 3 Eksenli Pıd Yönelim Kontrol Sistemi Tasarımı

Atık Sulardan Ağır Metal Uzaklaştırılmasına Yönelik Kompozit Hidrojel Boncukların Sentezi ve Karakterizasyonu

Biyoyakıtlı Bir Dizel Motorda Adyabatik Nemlendirme Tekniği ile NOx Emisyonu Kontrolü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Sağlık Yöneticilerinde Yönetsel Becerilerin Belirlenmesi

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Doktorların İş-Aile Çatışması Yaşamalarına Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Marina Tesislerinin Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Marina Yer Seçimi: Samsun Örneği

COVID-19 Sırasında Türkiye'nin Doğal Gaz Tüketiminin İncelenmesi ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmini

COVID-19 Döneminde Yolcu Kabininde Kargo Taşımacılığı (Preighters)

Çevirmen (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardına Yönelik Çevirmen Farkındalık ve Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

Çevre Dostu Pelet Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Avrupa Birliği Pazarına Uygun Üretimi için Sertifika Gereklilikleri ve Süreçlerinin Araştırılması

Denizcilik İşletmelerinin Yeni Mezun Öğrencilerden Beklentileri

Dijital Oyun Görsellerinin Yaratıcılığa Etkileri

Düzenli Spor Yapan Yetişkinlerde Benlik Saygısı ve Proaktif Başa Çıkmanın İncelenmesi

Eddy-Current Fren Sisteminin Raylı Sistemler İçin Uygulanmasının Araştırılması ve İmalatı

Eğitim Birimlerine Göre Lisans Mezunlarının Genç İşsizlik Oranı Üzerindeki Etkileri ve Genç İşsizlik Oranlarının Gelecek Tahmini

Eklemeli İmalat Yöntemiyle Üç Boyutlu Öksetik Metamalzeme Yapısında Blapeteği Panel Tasarımı, Modellemesi ve Üretimi

Elektrikli Araç Batarya Kutuları için Doğal Fiber Takviyeli Multi-Fonksiyonel Kompozitlerin Geliştirilmesi: Termo-Mekanik ve EMI Kalkanlama Performanslarının Araştırılması

Engelli Hastalar için EOG ile Akıllı Oda Tasarımı

Ergenlerde Siber Zorbalık Farkındalık Eğitimi

Farklı Kültür Alanlarında Kutlama ve Yas Ritüellerinin Coğrafi Görünümü

Farklı Tiplerdeki Girdap Üreteçlerinin Naca 0018 Kanat Tipi Üzerindeki Akımın Ayrılma Noktasına ve Sürükleme Kuvvetine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Farklı yüzey pürüzlülüğüne sahip titanyumun kaplanması

Floroetilenpropilen/grafen hidrofobik kaplamaların üretim parametrelerinin optimizasyonu

Geleneksel Esnaf Kültürü ve Kültürel Miras Bağlamında Ankara Suluhan Çarşısı

Geleneksel Halk Hekimliğiyle İlgili İnanç ve Uygulamalardaki Değişim ve Dönüşümler: Tokat'ın Artova ve Zile İlçeleri Örnekleminde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Geleneksel Oyun Kültüründeki Değişim ve Dönüşümler Üzerine Bazı Tespit, Değerlendirme ve Öneriler: Karaman İli ve Merkez Köyleri Örneği

Genç Yetişkinlerde Yeme Bozukluğunun Bağlanma Stilleri ve Benlik Saygısıyla İlişkisi

Golf Topu Üzerindeki Çukur Yapılarının Karakteristik Özelliklerinin ve Aerodinamik Yüzeylerdeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Gömülü Sistem Üzerinde 3-Eksen CNC Freze Kontrol Yazılımının Geliştirilmesi

Görüntü İşlemeye Bağlı Yolcu Bilgilendirme Sistemi

Grafen Takviyeli Magnezyum Kompozitlerin Biyomedikal Amaçlı Üretimi, Aşınma ve Biyouyumluluk Çalışmaları

Güneş Panellerinde Kirlilik ve Kırık tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Uzman Sistem

Hasarlı Görüntülerin Restorasyonu üzerine Yapay Zekâ Destekli bir Model Önerisi

Hastalar Tarafından Algılanan Hizmet Kalitesi ile Hastanenin Hasta Dostu Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Havacılık İşletmelerinde Algılanan Pozitif Emniyet Kültürü ile İş Stresi İlişkisi

Hediyelik Eşya ya da Yöreye Ait Ürün Satan Esnafların Yabancı Dile Yönelik Yeterlilik, Deneyim, Tutum ve İhtiyaçlarının İncelenmesi

İlaç Salımı Yapabilen Kitosan/Aljinat Temelli Kompozit Hidrojel Yara Örtüsü Geliştirilmesi

İşe Yönelik Faktörlerin Hemşirelerin Mesleki Stres Düzeylerine Etkisi

Karadeniz Kıyı Şehirleri Hakkında Yapılmış Mimarlık Lisansüstü Tezlerinin Bibliyografyası, Haritalandırılması, İstatistiki Değerlendirmesi ve Yorumları

Kent Yaşamında Babalık Rollerinin Yeniden İnşası

Kripto Para Borsalarının Kullanımını Etkileyen Faktörler

Kuraklık ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi

Kurumsal Uluslararasılaşma Kapsamında Üniversitelerde Çevirmenlik Mesleği Algısı: DOKAP Üniversiteleri Örneği

Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Çözüm Getirilmesi

Lozan Mübadellerinin İzinde Canik İlçesi Hacı İsmail Mahallesi Mübadelleri Üzerine Toplumsal Bellek Çalışması

Marmara Bölgesini Etkileyen Deniz Etkili Kar Yağışı Durumunda Meteorolojik Değişkenlerin İncelenmesi

Meteorolojik Gözlemler ve Tahminlerin Gerçek Zamanlı Karşılaştırılması

Mikro Boyutlarda Katı pH Sensör Geliştirilmesi ve Kızılırmak Deltasında Bulunan Göllerin pH Ölçümünde Kullanılması

Mimari Geçmişi Bugüne Taşımak ve Lisansüstü Araştırmalarındaki Değerlendirme Çerçeveleri: Mimarlar Turgut Cansever ve Sedad Hakkı Eldem Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerinin Açıklamalı Bibliyografyası ve İçerik Analizi

Mimarlık Lisans Eğitiminde Mimarlık Tarihi Derslerinin İçerik Analizi

Mobil Bankacılık Talebini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Samsun İli Örneği

Mobil Uygulama ile Bitki Hastalıklarının Sınıflandırılması

Mobilya Sektöründe TV ve Sosyal Medya Reklamlarındaki Ürünlerin Tasarımına Yönelik Söylemlerin Satın Alma Davranışlarındaki Etkisi

MPT Makine Sistemlerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi

NFT (Nitelikli Fikri Tapu) Borsalarının Kullanımını Etkileyen Faktörler

Otistik Bireylere Yönelik Toplumsal Damgalama

Otomotiv sektöründe kullanılan sac malzemelerin boyanabilme kabiliyetlerinin araştırılması

Pandemi Döneminde Kısa Çalışma Ödeneği ile Çalışan Havacılık Çalışanlarının Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi

Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deneyimlerinin Mesleki Doyuma Etkisi (Samsun Örneği)

Raylı Sistemlerde Lineer İndüksiyon Motorunun Kullanılmasının Faydaları, Lineer İndüksiyon Motorunun Tasarımı ve İmalatı

Refrakter Metallerin Slip Döküm Yöntemiyle Üretilmesi

Retina Hastalıkları Tespiti İçin Yapay Zeka Destekli Yeni Bir Hesaplamalı Modelin Geliştirilmesi

Rusya-Ukrayna Savasının Samsun İhracatına Etkisi

Rüzgar Türbini Aerodinamik Performansını Deneysel Olarak İncelenmesi

Sağlık Kuruluşlarında İlaç Takip Sisteminin Tasarlanması Üzerine Bir Uygulama

Sağlık Kurumlarında Çağrı Merkezi İyileştirme Uygulaması

Salgının Ardından: Covid-19 Salgını Sonrası Türk Dili ve Edebiyatında Etkilerin İncelenmesi

Samsun I, II ve III No'lu Kentsel Sit Alanlarında Koruma Altındaki Yapıların Renk Analizi ve Haritalanması

Samsun İlinde Elektrikli Araçlar İçin En Uygun Güneş Enerjisi ile Çalışan Şarj İstasyonu Yerlerinin Belirlenmesi

Samsun İlindeki Özel Çeviri Bürolarında Çalışan Çevirmenlerin Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Samsun Merkezdeki Tarihî Eserlerin Yabancılaşması ve Yanlızlaşması: Konaklar, Çeşmeler ve Hamidiye Hastanesi

Samsun Şehrinde Dilenciliğin Mekânsal Bakımdan İncelenmesi

Samsun Tarihi Merkezinde Kaybolan Mimarlık Mirasının Belgelenmesi ve Analizi (1850-1960)

Samsun Türkülerinin Söz Varlığı

Samsun'a Gelen Üniversite Öğrencilerinin Samsun'a Yönelik Algıları ve Kente Uyumları: Samsun Üniversitesi Örneği

Seçim Dönemlerinin 18-25 Yaş Grubundaki Seçmenlerde Yarattığı Duygusal Etki

Sinop Cezaevi'nin Toplumsal Hafızadaki Yeri: Sinop İli Kaleyazısı Mahallesi Üzerine Sözlü Tarih Çalışması

Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Betonarme Yapıların Ölçekli Modelinin 3 Boyutlu Yazıcıdan Alınması

Sosyal Çevre Farklılıklarının Tersine Beyin Göçü Üzerine Etkileri

Suriyeli Göçmenlerin Türkçe Yetersizliklerinden Kaynaklanan Sorunların Dil Öğretimi Bakımından İncelenmesi: Samsun Örneği

Süpersonik Hızlar İçin Yakınsak-Iraksak Lüle ve Dual Bell Lülenin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Kullanılarak İncelenmesi

Süpersonik Uçaklarda Motor Hava Alığı İçin Maksimum Aerodinamik Yüklerin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemleri (Had) ile Çıkartılması

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ulusal Plan ve Stratejiler için Entegre Bir Web Sitesi ve Uygulama Tasarımı

Şerit Döküm Cihazı Tasarımı ve Üretimi

Tasarım Dersi Alan Öğrencilerin İnfografik Tasarımı Hakkındaki Görüşleri

Tasarım Eğitimi Almamış Akademik Personelin Görsel Sunum Tasarımları Hakkında Görüşleri ve İhtiyaçları

Toplam Ekipman Verimliliği Sisteminin Tasarımı ve Kurulumu Üzerine Bir Uygulama

Toplumsal Sınıf ile Zevk ve Beğeni Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türk Dizileri Örneği

Toplumsal Temelleri ve Yol Açtığı Problemler Bağlamında Alkol Tüketimi ve Bağımlılık: Samsun İli Üniversite Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma

Tüketicilerin Çevre Bilinç Düzeyinin Araştırılması: Samsun İli Örneği

Türkiye'de Son Dönemdeki Enflasyonist Sürecin Fiyat Belirsizliği Çerçevesinde Analizi

Twitch Canlı Yayın Platformunun Kullanımını Etkileyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Mecralarda Yayınlanan Dizileri İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Deneyimlerinin İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Üniversite Öğrencilerinin Metaverse Hakkında Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Obsesif-Kompülsif Belirti Düzeyleri, Otomatik Düşünceleri, Yaşam Doyumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Winglet Tasarımı ve Aerodinamik Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

Yabancı Öğrencilerin Türk Kültürü Hakkındaki İzlenimleri: Samsun Üniversitesi Örneği

Yunan Mübadillerinin İzinde: Samsun İli Tekkeköy İlçesi Çırakman Mahallesi Mübadilleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Projesi