27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:24 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:24

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları açıklandı. 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonucunda yerleştirme puanları da belli oldu. Yerleştirme puanı, üniversite adayı gençler için önemli unsurlardan biri oluyor. Yerleştirme puanı hesaplanma şekli ile üniversite sınav sonuçlarına etkisi ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki Yerleştirme puanı nasıl hesaplanır? İşte 2020 YKS yerleştirme puanları hakkında merak edilenler…

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Her aday için hesaplanmış olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP); 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanır.

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150' ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

2020 ÖSYM ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Üniversiteye yerleştirme işleminin nasıl yapıldığı, ÖSYM'nin YKS için yayımladığı kılavuzda tüm detaylarıyla yer alıyor. Üniversite adayları tercih maratonunda puanlarıyla girebilecekleri en iyi okullara doğru tercihlerle yerleşebilmeye çalışacak. Bu yüzden yerleştirme kılavuzuna hakim olmak çok önemli.

OBP NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

ÖSYM YKS tercih kılavuzu taban puanları ve kontenjanlar belli oldu!