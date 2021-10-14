14 Ekim 2021 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:56

YKS 2 ek tercih boş kontenjanları belli oldu. ÖSYM, üniversite yerleştirmeleri için ikinci ek tercih sürecini başlattı. Adaylar, YKS 2 ek tercih boş kontenjanlardan TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 taban puanlarına göre tercih yapabilecekler. YKS 2 ek tercih boş kontenjanlar 2021 listesinde yer alan Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans ve Ön Lisans Programlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM tercih yapma hakkı bulunan öğrenciler için 2. ek tercih işlemlerini başlattı. 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih yapacak adayların YKS 2 ek tercih boş kontenjanların yer aldığı Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini YKS 2021 ek kontenjan taban puanları doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Tercihler, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Tercih ücreti ise 19.10.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar ödenebilecek.

YKS 2021 ek kontenjan taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2021 YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

YKS İKİNCİ EK TERCİH KİMLER YAPABİLECEK?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.

YÖK BAŞKANI'NDAN 2. EK TERCİH AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Değerli adaylarımız, 2021-YKS 'yerleştirme' ve 'ek yerleştirme' işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olanlar adayların da tercihte bulunabileceği 'ikinci ek yerleştirme' yapılmasını kararlaştırmıştık.

* Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş olan adaylarımız için '2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme' tercih işlemleri 14 Ekim'de başlayacak. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim.

YKS 2. EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Tercih süresi, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasındadır. İkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19.10.2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir (Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılır.)

İkinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir.

Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.