YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM Aday İşlemleri YKS kılavuz 2021 pdf

14 Ekim 2021 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:46

ÖSYM, üniversite yerleştirmeleri için süreci başlatarak YKS 2. ek tercih kılavuzunu yayımladı. Tercihler, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri üzerinden yapılabilecek. YKS 2. ek tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlara göre adaylar bu seneye mahsus yapılan YKS 140 puanla tercih yapabilecekler. Tercih ücreti ise 19.10.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar ödenebilecek. İşte ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu

YKS 2. tercih dönemi bugün başladı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri için baraj puanı 140'a indirilmişti. İlk 2 yerleştirmede bir kuruma kayıt hakkı kazanamayan öğrenci adayları, YKS 2. ek tercih kılavuzu üzerinden yeniden tercih yapacak. . İşte YKS 2. ek tercih kılavuzu...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2.ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS 2.ek yerleştirme işlemlerinin 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde olacağını paylaştı.

YKS 2. EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

1. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. İkinci Ek Yerleştirme kontenjanlarını, 2021-YKS ek yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2021-YKS ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. İkinci ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, bu kılavuz ile birlikte 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ikinci ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Değerli adaylarımız,2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Tercih süresi, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasındadır. İkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir (Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılır.)

İkinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir.

Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.