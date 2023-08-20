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Eğitim

YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek tercih tarihleri

YKS ek tercih tarihleri, yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanamayan adaylar tarafından sorgulanıyor. İlk tercihlerde lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar, güncellenen kontenjanlar doğrultusunda YKS 2. tercihleriyle yeniden şansını deneyecek. Peki YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar

20 Ağustos 2023 Pazar 12:00 - Güncelleme:
YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek tercih tarihleri
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YKS 2. tercihler, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Bu yıl Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları ile birlikte üniversitelere toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan açıldı. 2023 Üniversite sınavı tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, YKS 2. tercih döneminde güncellenen kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabilecek. Peki YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS 2. tercihler, üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlayacak.

Eylül ayında üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından 2023-2024 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri Eylül ayında yapılacak.

2023 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ek tercihler 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS 2. tercih işlemlerinin yine Eylül ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor.

ÖSYM 2. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından YKS ek tercih işlemleri başlayacak. İlk tercihlerin ardından ön lisans ya da lisans bölümüne yerleşemeyen öğrenciler, YKS üniversite ikinci tercih işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak.

YKS ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

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