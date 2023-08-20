YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversite kayıtları için hazırlıklar başladı. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, kayıt için belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Peki Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler...

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?



2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci adayları, ÖSYM tarafından belirlenen üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeleri araştırıyor.

2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecektir.

Üniversiteye kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu okula, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Elektronik kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler üniversite kayıtlarını, yerleştikleri yükseköğretim kurumunda gerçekleştirebilirler.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2023



- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

- 2023-YKS Yerleştirme Sonuç belgesi,

- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi,

- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

- Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.