YKS 2018 ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı YKS TYT AYT üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır osym.gov.tr

YKS 2018 ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS TYT AYT üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2018 YKS Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS TYT AYT ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? Ek yerleştirme sonuçları için adaylar heyecan içinde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS ek tercihlerin sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar 1-5 Ekim'de kayıtlarını yapacak. YKS ek yerleştirme sonuçları için bekleyiş sürüyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar ek tercih işlemlerini gerçekleştirdi. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili süreç devam ediyor. Ek tercih işlemini ÖSYM AİS üzerinden yapan çok sayıda vatandaş, bir an önce sonuçların açıklanması için sabırsızlıkla bekliyor. Konu hakkında ÖSYM'den gelecek haberlere odaklanan üniversiteli adayları, konuya dair detayları öğrenmek istiyor. YKS tercih sonuçlarına göre boş kontenjanlara yerleşecek olan adaylar yaptıkları tercihlerin sonuçlarını merakla bekliyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 20 Eylül tarihinde sona eren başvuruların ardından adaylar gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz gün sona erdi ve başvuruda bulunan binlerce aday sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İstediği üniversiteye gitmek için binlerce öğrencinin başvuru yaptığı 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları büyük merak konusu oldu. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. ÖSYM 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları için bekleyiş başladı. ÖSYM, ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını 1-5 Ekim tarihleri arasında yapacak. Buna göre, 2018 YKS ek tercih sonuçlarının tercih sürecinin sona ermesinden 1 hafta sona içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih işlemleri 20 eylül tarihinde sona erdi. Başvuru işlemini tamamlayan çok sayıda kişi YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.



Konu hakkında kesin bir bilgi yok ancak, ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kayıtlar, 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu bilgiye dayanarak, ek tercih sonuçlarının 20-30 Eylül tarihleri arasında açıklanabileceğini söylemek mümkün. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?



Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



YKS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını 1-5 Ekim tarihleri arasında yapacağı için ek tercih sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.





EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C ’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.



YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ



Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?



2018-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.



Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyecekler.



TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.



İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.



Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacak. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalı.



Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.



Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayama dığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol edilmeyecek. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacak. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacak. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.



Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:



a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.



b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.



c) Merkezî ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.



d) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3 ve Tablo 4'te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yaza bilirsiniz.







