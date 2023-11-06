ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Ersoy, "KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak." dedi.
ÖSYM Başkanı Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.