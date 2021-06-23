YKS AYT puanı nasıl hesaplanır? YKS puan hesaplama 2021

23 Haziran 2021 Çarşamba 16:54 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:54

AYT puanı nasıl hesaplanır? sorusu, üniversite eğitimi için yapılacak olan YKS sınavı öncesi yoğun olarak araştırılıyor. 2021 YKS'de TYT'nin katkısı yüzde 40'tır. Geriye kalan yüzde 60 ise AYT puanı ve YDT puanından oluşmaktadır. YKS puan hesaplama 2021 yapmak için sınava giren öğrencilerin doğru ve yanlış sayıları belirlenir. Daha sonra ham puan hesaplanarak AYT puanı bulunur. Peki AYT puanı nasıl hesaplanır? İşte YKS puan hesaplama 2021 ile ilgili detaylı bilgi.

AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

AYT puanı hesaplanırken ilgili branşlara göre ders katsayıları değişiklik gösterir. Dil için: Her net 3 puan ile çarpılarak AYT puanları hesaplanır. ÖSYM tarafından verilen 100 taban puan ve OBP puanın 0,6 ile çarpımını toplayarak YKS yerleştirme puanı hesaplanır.

AYT puanı, her aday için en fazla dört farklı türde sonuç hesaplanır. Bunlar SAY (sayısal), EA (eşit ağırlık), SÖZ (sözel) ve yabancı dil testine giren adaylar için DİL puanlarıdır.

Her test bölümüne ve sonuç türüne ait katsayılar ile özel formüller kullanılarak değerlendirme yapılmaktadır. 100 ile 500 aralığında hesaplanan puanlara OBP, geçmiş senelerde olduğu gibi dahil edilecektir.

YKS PUAN HESAPLAMA 2021

2021 YKS'de TYT'nin katkısı %40'tır. Geriye kalan %60 ise AYT ya da YDT puanları ile oluşmaktadır.

AYT PUAN HESAPLAMA

AYT puan hesaplamasının yapabilmesi için öncelikle baraj puanının geçilmiş olması gerekmektedir. Aday, TYT'den en az 150 almış olmalıdır.

Sayısal (SAY) için AYT'de matematik ve fen bilimleri, eşit ağırlık (EA) için matematik ve Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler-1, sözel (SÖZ) için Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler-1 ve 2 testlerinin her ikisinden de en az 0,5 net, DİL içinse yabancı dil testinden de en az 0,5 net yapmış olmalıdır.

AYT puanı hesaplanırken ilgili branşlara göre ders katsayıları değişiklik gösterir.

Sayısal için: Matematik 3; Fizik 2,85; Kimya 3,07; Biyoloji 3,07

Eşit ağırlık için: Matematik 3; Edebiyat 3; Tarih-1 2,8; Coğrafya-1 3,33

Sözel için: Edebiyat 3; Tarih-1 2,8; Coğrafya-1 3,33; Tarih-2 2,91; Coğrafya-2 2,91; Felsefe 3, Din Kültürü 3,33

Dil için: Her net 3 puan ile çarpılarak AYT puanları hesaplanır.

ÖSYM tarafından verilen 100 taban puan ve OBP puanın 0,6 ile çarpımını toplayarak YKS yerleştirme puanı hesaplanır.

TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT PUAN HESAPLAMA

TYT puanı hesaplanırken derslerin katsayısı değişiklik göstermez. Bu sebeple her adayın TYT puanı aynı şekilde hesaplanır. TYT puanı hesaplamak için netleri ilgili katsayılar ile çarpmak gerekir.

Türkçe: 1,32

Matematik: 1,32

Sosyal Bilimler: 1,36

Fen Bilimleri: 1,36 ile çarparak TYT puanına ulaşılabilir.

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