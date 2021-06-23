23 Haziran 2021 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 15:40

YKS'ye katılacak olan adaylar ilk gün gerçekleşecek olan TYT, ikinci gün ise AYT ve YDT sınavlarında ter dökecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için, Meslek yüksekokullarında bir program veya bir lisans programını tercih edebilmek için YKS baraj puanı 2021 kaç olması gerektiğini öğrenmek istiyor. Peki YKS baraj puanı 2021 kaç? YKS'de barajı geçmek için kaç puan almak gerekir? İşte YKS sınavına dair merak edilen detaylar...

YKS BARAJ PUANI 2021 KAÇ?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

TYT'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

YKS OTURUMLARI

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021- TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.