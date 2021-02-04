YKS başvuruları başladı! İşte YKS son başvuru tarihi 2021

04 Şubat 2021 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:34

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS başvuruları bugün başladı. Adaylar YKS başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu olacak. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adaylar ise 270 lira yatıracak. Peki YKS son başvuru tarihi 2021 ne zaman? İşte detaylar...

ÖSYM 2021 sınav takviminde YKS başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından; TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumdan oluşan sınavın Haziran ayında uygulanacağı bildirildi. Üniversite adayları için YKS son başvuru tarihi olan Mart ayının 2'sine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS son başvuru tarihi 2021 ne zaman? İşte YKS başvuruları ile ilgili tüm merak edilenler.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

YKS başvurusu 4 Şubat ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacak.

YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için "geç başvuru günü" 17-18 Mart olarak belirlendi.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu olacak. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adaylar ise 270 lira yatıracak.

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.

YKS 2021 BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS başvuru işlemleri, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adaylara HES kodu uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

YKS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."