İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2021 Çarşamba / 18 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5604
  • EURO
    10,1192
  • ALTIN
    495.49
  • BIST100
    1366.78
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • YKS birincisi kim? 2021 YKS Türkiye birincilerinin çıktığı iller
Eğitim

YKS birincisi kim? 2021 YKS Türkiye birincilerinin çıktığı iller

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavda tam puan alan öğrenciler merak konusu oldu. Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Aygün, 2021 YKS birincilerinin illerini paylaştı. Peki YKS birincisi kim? İşte TYT ve AYT'den en yüksek puanı alarak YKS birincisi olanlar...

28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:39
ABONE OL

YKS Türkiye birincisinin kim olduğu, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçlarının erişime açılmasıyla en çok merak edilen konu oldu. Sınav sonuçlarını görüntüleyen milyonlarca öğrenci, 2021 YKS birincisini araştırmaya başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS birincilerinin illerini paylaştı. Peki YKS birincisi kim? İşte 2021 YKS Türkiye birincilerinin çıktığı iller

YKS 2021 TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS'de birinci olan öğrencilerin isimleri henüz açıklanmadı fakat ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS birincilerinin çıktığı illeri paylaştı. İşteYKS birincilerinin çıktığı iller.

İŞTE BİRİNCİLERİN İLLERİ

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal: Adana

Eşit Ağırlık: Konya

Sözel: Adana

YDT birincileri:

Almanca: Balıkesir

Arapça: Konya

Fransızca: İstanbul

İngilizce: İstanbul

Rusça: Bursa

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen YKS sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise http://osym.gov.tr sitesinde erişime açıldı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kılavuza 16 - 26 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.