YÖK Atlas tercih robotu, Üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından tercih dönemi öncesi sıkça kullanılıyor. YÖK Atlas tercih robotunda önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve üniversitelerin kontenjanları görüntüleniyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite sıralamaya göre yerleştirme ve tercih robotu ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?
YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.
YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.
YÖK TERCİH ROBOTUNDA LİSANS ATLASI HAKKINDA
Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:
Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:
Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı
Kayıtlı öğrenci sayısı
Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
Programdan mezun olan öğrenci sayısı
Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı