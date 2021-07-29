29 Temmuz 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 12:14

YÖK Atlas tercih robotu, Üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından tercih dönemi öncesi sıkça kullanılıyor. YÖK Atlas tercih robotunda önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve üniversitelerin kontenjanları görüntüleniyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite sıralamaya göre yerleştirme ve tercih robotu ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

YÖK TERCİH ROBOTUNDA LİSANS ATLASI HAKKINDA

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı

Kayıtlı öğrenci sayısı

Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı

Programdan mezun olan öğrenci sayısı

Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı

Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak?

2021 YKS Türkiye birincilerinin çıktığı iller

2021 YKS'ye kaç kişi katıldı?

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 YKS tercih tarihleri