28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:51

YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak? sorusu sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Y-TYT puanı, yerleştirme aşamasında adayların referans alacağı rakamlardan biridir. Y-TYT puanı ile tercih işlemlerine yön verecek olan üniversite adayları, buna göre bölüm tercihlerini belirleyebilecek. Peki YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak? YKS sonuçlarında Y-TYT yerleştirme puanı nedir?

YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK?

YKS sonuçlarında; Sınav Puanları ve Yerleştirme Puanları olarak iki farklı puan tablosu yer alıyor. Adaylar, YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağını merak ediyor.

Üniversite tercihleri doğrultusunda "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında yer alan rakamlar alınan ham puanı temsil etmektedir. Yani YKS sonuçları doğrultusunda yerleştirme puanları ve başarı sıralaması, tercihlerde kullanılacak rakamlardır.

Y-TYT YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Ham puan, sınav sonrasında hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış halidir. Yerleştirme puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılır.

Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2020-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

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TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için 180 baraj puanı 170'e çekilmişti ancak bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

YKS sonuçlarına nasıl bakılır? YKS 2021 ÖSYM sonuç açıklama sistemi