YKS tercih sürecinin başlayacak olmasıyla birlikte 2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. TYT'den alınan puana göre tercih yapacak olan öğrenciler, genel yerleştirme kapsamında üniversitelerin ön lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacaklar. Peki YKS 2023 üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte 2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS 2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2023 üniversitelerin taban puanları henüz açıklanmadı. YKS tercihleri ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak. YKS sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak.

Yerleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları da açıklanacak.

Geçtiğimiz yıla ait 2 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS 2022 TABAN PUANLARI VE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN



YKS 2023 4 yıllık üniversite taban puanları

2023 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuçları e-devlet sorgulama ekranı