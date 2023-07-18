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Eğitim

YKS 2023 taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanı belli olan öğrenciler, üniversitelerin belirlediği kontenjanlara göre tercih yapacak. YKS tercihleri Temmuz'un 27'sinde başlayacak. 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ise 4 yıllık bölümlerden tercih yapamayacak olan adaylar tarafından inceleniyor. Bu kapsamda 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

18 Temmuz 2023 Salı 16:52 - Güncelleme:
YKS 2023 taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
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YKS tercih sürecinin başlayacak olmasıyla birlikte 2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. TYT'den alınan puana göre tercih yapacak olan öğrenciler, genel yerleştirme kapsamında üniversitelerin ön lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacaklar. Peki YKS 2023 üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte 2 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS 2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2023 üniversitelerin taban puanları henüz açıklanmadı. YKS tercihleri ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak. YKS sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak.

Yerleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları da açıklanacak.

Geçtiğimiz yıla ait 2 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS 2022 TABAN PUANLARI VE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

YKS 2023 4 yıllık üniversite taban puanları

2023 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

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