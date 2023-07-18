2023 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

YKS sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek olan açıklama için nefesini tuttu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz'da açıklanacak. Geçtiğimiz sene Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanması, 2023 YKS sonuçlarının da erken açıklanma ihtimalini gündeme getirdi. Peki 2023 YKS sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2023 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene 18 - 19 Haziran tarihlerinde yapılan 2022 YKS sınavlarının sonuçları 18 Temmuz'da açıklanmıştı. Hal böyle olunca sonuçların erken açıklanma ihtimali gündeme geldi.

ÖSYM, akademik takvimde YKS sonuç tarihini 20 Temmuz olarak duyurdu. YKS sonuçlarının 20.07.2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor.

Üniversite sınav sonuçlarının erken açıklanması durumunda sonuç ekranı haberimizde yer alacaktır.

YKS SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

YKS SINAVINA KAÇ KIŞI GIRDI?

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. 2023 YKS'ye kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmazken, bu sene üniversite sınavına rekor başvuru yapıldığı belirtildi.

2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava dair sayısal veriler ÖSYM tarafından açıklanacak.